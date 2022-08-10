10 Августа 2022 18:55

Вместо детсада и спорткомплекса жилые дома - жители возмущены застройкой в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столичного жилого комплекса «Sport City», расположенного по проспекту Туран, не согласны с решением суда по поводу возведения многоквартирных жилых домов в районе. По их словам, горожане, проживающие в этом районе, остались без обещанного детского сада и спортивного комплекса, которые ранее были утверждены в генеральном плане развития города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке круглого стола, организованного «Народной партией Казахстана» жители, испытывающие неудобства, поделились своей ситуацией вокруг жилого комплекса «Sport city». Они выразили обеспокоенность в связи с проблемной застройкой на трех земельных участках в районе пересечения улиц Керей Жанибек хандар, Орынбор и проспекта Туран.

Как объяснили жители, ранее согласно проекту детальной планировки (ПДП) на данных участках планировалось строительство спортивно-развлекательного комплекса имени Геннадия Головкина, детский сад на 280 мест и бизнес-центр. По словам горожан, акимат столицы без проведения общественных слушаний, изменил ПДП района, а вместо вышеназванных объектов строятся многоквартирные жилые дома.

«Наша ситуация - это ярчайший пример беззакония со стороны столичного акимата», - заявила активист, жительница ЖК «Sport city» Лейла Таутенова.

«Изначально по генеральному плану у нас должны были быть спорткомплекс имени Геннадия Головкина, детский сад на 280 мест и бизнес-центр. Что происходит? Акимат незаконно меняет планы детальной планировки. Почему мы говорим о незаконности? Потому что без общественных обсуждений производятся корректировки ПДП, то есть, мнения жителей согласно закону о строительной, градостроительной и архитектурной деятельности не учитываются», - возмутилась она.

Лейла Таутенова уточнила, что вместо спорткомплекса имени Геннадия Головкина намерены построить многоквартирный жилой комплекс на 9 этажей с фитнес-центром. А на месте детского сада уже выстроили жилой комплекс, который вскоре будет сдан. Оспоренным в суде третьим объектом является бизнес-центр. И на его месте на данный момент застройщик поднимает очередной МЖК в два блока, говорит жительница.

«Такой строительный беспредел творится вокруг. Точечная застройка имеет пагубные последствия для жителей. К чему проводит такая хаотичная застройка - к отсутствию соцобъектов, дорожных сетей, зеленых насаждений, проблемам с коммуникациями и инфраструктурой», - высказалась она.

По словам Лейлы Таутеновой, у жителей ЖК «Sport city» имеется только один доступ к выезду - по перегруженному проспекту Туран. В целом, как говорят активисты, в жилом массиве по улицам Керей-Жанибек, Кабанбай батыр, Орынбор, Туран проживают свыше 10 тыс. человек.

Еще одна жительница жилого комплекса Виолетта Мауль во время круглого стола объяснила, что активисты подавали иск в суд, пытаясь решить проблему.

«Мы подали иск в суд на акимат, чтобы изменения в ПДП признали недействительными. В одном из комментариев со стороны акимата было сказано, что жители не имеют права обжаловать ПДП. Почему мы не можем обжаловать их решения и высказывать мнения? 26 июля текущего года нам отказали в иске», - сказала В. Мауль.

Тем временем, по словам Лейлы Таутеновой, строительно-монтажные работы на месте, где должны были возвести спорткомплекс, не начались, но сам участок огорожен. А паспорт объекта не установлен.

«Следующий объект - ЖК - сейчас почти готов. На его месте должен был быть детский сад. В ходе внеплановых проверок Комитета по делам строительства и ЖКХ были выявлены грубые нарушения. Паспорта объекта у них до сих пор нет, хотя они уже официально запустят ЖК. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) отменили по результатам проверок. По третьему объекту паспорта нет до сих пор. Госэкспертизы не было. Застройщики приступают к строительству без разрешительных документов, а только на основании постановления акимата. Это подтвердили в Комитете по делам строительства и ЖКХ», - заявила жительница.

Сейчас жители намерены обжаловать решение суда, так как они не согласны с решением.

«На следующей неделе мы планируем подавать обжалование в городской суд, а ранее первоначальный иск подавали в специализированный районный суд. Далее мы посмотрим, если мы получим и здесь отказ, тогда пойдем в Верховный суд. Будем добиваться и идти до конца», - сказала Л. Таутенова.

Главный эксперт Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Кайрат Утемисов поделился итогами проверок касательно проблемных застроек в рамках обращения жителей. Он пояснил, что акимат города при разработке ПДП делает расчет, учет всех требований близлежащих домов, а именно - сколько нужно спортивных комплексов, детских садов, школ, больниц и других соцобъектов.

«Управление архитектуры выдает архитектурно-планировочные задания (АПЗ) на основании постановления, которое категорически является противозаконным. В дальнейшем это может привести к последствиям. АПЗ является основанием для проектирования и строительства, и в будущем интересы жителей, интересы собственников земельных участков могут оказаться под угрозой», - считает представитель Комитета по делам строительства и ЖКХ.

Председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев поблагодарил жителей за активность и призвал горожан действовать в рамках закона.

«Я прошу акимат срочно провести заседание. Жители города возмущены и надо принимать меры. Незаконное строительство надо прекратить и сосредоточить внимание исключительно на детских садах, важных социальных объектах, которые нужны. Нам нужна народная власть, которая действовала бы в интересах народа», - прокомментировал Ермухамет Ертысбаев.

Как заявил Е. Ертысбаев, 20 августа жители намерены выйти на митинг, чтобы выразить решительный протест. По его словам, разрешение на проведение мирного митинга инициативная группа уже получила у акимата города.

Горожане требуют от властей восстановить нарушенные права, признать незаконными и отменить постановления акимата, вернуть целевое назначение и изменить ПДП с учетом мнения жителей, построить детсад и спорткомплекс, создать зеленую рекреационную зону в районе улиц Керей Жанибек хандар, проспекта Туран и улицы Орынбор.



