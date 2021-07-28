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Вместе в беде: карагандинцы отправили 6 000 тюков сена в Мангистаускую область
28 Июля 2021 13:36
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы не остались в стороне от проблем фермеров Мангистауской области. Из-за засухи они остались без корма для домашнего скота. Жители шахтёрской столицы собрали 6 тысяч тюков сена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Карагандинцы отправили 6 тысяч тюков сена в Мангистаускую область, пострадавшую от засухи. Благотворительный проект «Қиындықта ел бірге» («Вместе в беде») инициирован председателем ДУМК Наурызбаем-кажы Таганулы.
Духовенство Карагандинской области, а также прихожане мечетей приняли участие в благотворительной акции. Они организовали сбор и отправку четырёх вагонов с сеном в Шетпе и Бейнеу Мангистауской области.
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