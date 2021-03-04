Вместе с экспортным скотом в Казахстан завезли опасные инфекционные болезни – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев заявил о том, что вместе с завезенным в Казахстан скотом были завезены и опасные инфекционные болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в Казахстан в рамках программы: «Развитие экспортного потенциала мясного скотоводства» был осуществлён массовый завоз племенного скота в количестве свыше 153 тысяч голов. На его закуп были затрачены более 500 млн долларов США, включая государственные субсидии. По мнению ученых, в страну были завезены экзотические, не регистрируемые у нас опасные инфекционные болезни, такие как болезнь Шмалленберга, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, моракселлез и др., что усугубило и без того тяжёлое состояние отечественной системы ветеринарии», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, наше общество до сих не осведомлено, сколько из этого импортного скота погибло и, в целом, насколько выполнены поставленные в проекте задачи, хотя вправе знать, поскольку он реализован не только за счет частных инвестиций, но и на деньги налогоплательщиков.

«В целом, наши министерства должны взять за правило открыто, с привлечением общественного аудита отчитываться перед народом об эффективности использования государственных средств на такие дорогостоящие проекты, как это делается в других странах. Что касается созданного племенного поголовья, теперь важно сохранить и улучшить имеющуюся популяцию сельскохозяйственных животных. Наши ветераны - аграрии хорошо помнят тот факт, когда в советский период в Казахстан были завезены сотни тысяч племенного поголовья крупного рогатого скота из Европы, которые со временем потеряли свои племенные качества и бесследно исчезли», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что важно не только создавать условия для их содержания, решать проблему кормовой базы, но и нужна системная селекционная работа.

«В этом плане использование в племенном животноводстве инновационных технологий, в т.ч. геномной селекции имеет особую значимость. Поскольку только молекулярно-генетический анализ животного позволяет заранее прогнозировать его племенную ценность и обеспечивает эффективность селекционного отбора. Поэтому во всех развитых странах улучшение племенной продукции основывается на современных биотехнологических методах исследований, в т.ч. геномной селекции», - заключил сенатор.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Сената Парламента РК.