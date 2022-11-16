Вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи - Президент РК

16 Ноября 2022, 11:04

16 Ноября 2022, 11:04

Вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи - Президент РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране. Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии, отметил Глава государства на встрече с общественностью Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам.

Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями», - отметил Президент РК.

«Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан. Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/bort_01