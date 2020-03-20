Вместе мы преодолеем трудности - руководитель ТОО «Казмедпром»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Вместе мы преодолеем трудности, уверен депутат областного маслихата, член партии Nur Otan, руководитель ТОО «Казмедпром» Магауия Турысбеков.

«Пандемия коронавируса, глобальный финансовый кризис – мир столкнулся с очень серьезными вызовами. И Казахстан в том числе. В стране впервые введено чрезвычайное положение. Сегодня наш народ должен быть един как никогда. Сплотиться и вместе противостоять трудностям. Призыв Елбасы о создании республиканского фонда для эффективного противостояния пандемии и поддержания экономики страны – своевременное и действенное предложение. Наше предприятие по выпуску медицинских перчаток загружено на полную мощь, мы работаем в две смены, производя 150 тысяч пар в сутки. Продукция, отвечающая мировым стандартам, поставляется во все регионы Казахстана. Сегодня спрос на перчатки особенно возрос, но отпускная цена не поднялась ни на один тенге. Мы полностью выполняем взятые обязательства. В ближайшие дни вместе с партнерами планируем сделать первый взнос в республиканский фонд и призываем последовать нашему примеру всех предпринимателей Туркестанской области. Мы не должны оставаться в стороне. Так было, когда мы вместе восстанавливали Арысь. Горжусь, что мы успели капитально отремонтировать там детский сад и школу, уложившись к началу учебного года. Нельзя забывать и о помощи малообеспеченным семьям. В моем родном Сузакском районе в этом году планирую построить дома для двух многодетных семей. Традиция взаимопомощи – одна из вековых в стране Великой степи, ее неукоснительно соблюдали наши предки. И мы тоже должны ей следовать. Вместе мы преодолеем все трудности!», - сказал Магауия Турысбеков.