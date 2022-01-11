Вместе мы построим новый Казахстан – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что сплоченность народа является фундаментом прогресса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что во время недавних трагических событий абсолютное большинство казахстанцев проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремизмом.

«Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идею суверенного развития и независимости Казахстана является мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны. Вместе мы преодолеем все трудности, вместе мы построим новый Казахстан», - завершил свое выступление Глава государства в Парламенте РК.

Напомним, сегодня во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений. В том числе право принятия самостоятельных решений для силовиков, прекращение утилизационного сбора «Оператором РОП», наведение порядка на границе с Китаем, вопросы дополнительных источников дохода бюджета, мораторий на повышение зарплат депутатов и чиновников, разработка отдельных мер для «отстающих» регионов, программа повышения доходов населения и меры по снижению бедности, создание общественного фонда «Қазақстан халқына».