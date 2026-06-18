В Мангистауской области выросло число пострадавших от укусов каракурта

В Мангистауской области за последний месяц от укусов каракурта пострадали 23 человека. Шестеро из них проходили лечение в отделении реанимации, передает корреспондент Kazinform.

Специалисты отмечают, что в этом году активность крайне опасного паука началась раньше обычного и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

По данным специалистов, случаи укусов каракурта в регионе чаще всего регистрировались в Мангистауском районе. Здесь пострадали 7 человек. В Мунайлинском и Бейнеуском районах выявлено по 6 случаев. В городе Актау за медицинской помощью после укуса каракурта обратились двое детей.

Директор областной многопрофильной детской больницы Жанар Досжанова сообщила, что за последние 10 дней в медицинское учреждение поступили двое детей с укусами каракурта. Оба ребенка находились в отделении реанимации, однако после оказания первой помощи их состояние стабилизировалось.

По словам специалистов, яд каракурта воздействует на нервную систему человека. После укуса могут наблюдаться сильная боль, мышечные судороги, слабость и повышение температуры тела. При отсутствии своевременной медицинской помощи состояние пациента может существенно ухудшиться.

Руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Мадина Рахметова рекомендует жителям соблюдать осторожность во время отдыха на природе и при проведении полевых работ. Кроме того, важно содержать в чистоте хозяйственные постройки, своевременно очищать территории и при необходимости проводить дезинсекционные мероприятия.

— В случае укуса каракурта человек может испытывать сильную боль, мышечные судороги, слабость и повышение температуры тела. Поэтому в такой ситуации необходимо в обязательном порядке незамедлительно обратиться за первой медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию, — говорит Мадина Рахметова.

Ранее мы писали о том, что в районе села Торайгыр в Баянауле также были замечены каракурты.