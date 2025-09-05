В Мангистау запустили первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры
В порту Курык Мангистауской области в Каспийское море были спущены на воду первые сетчатые садки для развития морской аквакультуры. Первый в Центральной Азии проект морского рыбного хозяйства реализуется по инициативе акимата области при поддержке ТОО «Organic Fish», передает агентство Kazinform.
В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов, генеральный директор ТОО «Organic Fish» Ержан Аманкосулы, а также учредители Анна Мадикызы, Нуржан Жакыпулы и Нурдаулет Шилдебайулы, ветераны отрасли.
Оборудование, состоящее из трёх больших садков и специальной якорной системы, изготовлено в Норвегии и адаптировано к природным условиям Каспийского моря. Доставленные в порт Курык садки собраны силами отечественных и иностранных специалистов, их установили в морской акватории в 20 километрах к югу от порта. С экологической стороны никакого вреда морю нет.
На следующем этапе планируется заселение садков рыбой. Это — самые крупные садки в истории Казахстана и Каспийского моря: каждый из них имеет окружность 120 метров и глубину 25 метров. В первые два года объём производства достигнет от 300 до 1600 тонн, а в дальнейшем планируется увеличение до 5000 тонн в год. Кроме того, будет создано более 80 новых рабочих мест.
Проект направлен на разведение морских рыб Каспийского лосося в естественно чистой морской среде. Рыба будет питаться экологически чистыми кормами и выращиваться в природных условиях моря. Это даст возможность полностью сохранить её полезные свойства.
Проект морской аквакультуры был разработан на основе многолетних научных исследований Норвежского института аквакультуры. В ходе исследований всесторонне изучены гидрологические, гидрофизические и гидрохимические характеристики морской воды, а также батиметрия участка.
Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что эта инициатива выведет агропромышленный потенциал Мангистау на новый уровень и будет служить на благо нашего народа.
— Сегодня мы стали свидетелями события, имеющего историческое значение не только для Мангистауской области, но и для всего Казахстана. В нашей стране впервые запускается хозяйство по выращиванию рыбы в морских садках, и в Каспийское море опускаются первые конструкции. Этот проект реализуется в рамках поручения Главы государства по диверсификации агропромышленного комплекса и развитию аквакультуры. Данная инициатива позволит создать новые рабочие места, привлечь молодежь в современную сферу рыбного хозяйства. Это — яркий знак начала нового этапа в развитии аквакультуры Казахстана. Проект не только открывает путь к развитию морского рыбоводства в стране, но и внесет весомый вклад в региональный экономический рост, увеличение экспортного потенциала и сохранение экологической устойчивости, — отметил Нурдаулет Килыбай.