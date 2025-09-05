В Мангистау запустили первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов, генеральный директор ТОО «Organic Fish» Ержан Аманкосулы, а также учредители Анна Мадикызы, Нуржан Жакыпулы и Нурдаулет Шилдебайулы, ветераны отрасли.

Оборудование, состоящее из трёх больших садков и специальной якорной системы, изготовлено в Норвегии и адаптировано к природным условиям Каспийского моря. Доставленные в порт Курык садки собраны силами отечественных и иностранных специалистов, их установили в морской акватории в 20 километрах к югу от порта. С экологической стороны никакого вреда морю нет.

На следующем этапе планируется заселение садков рыбой. Это — самые крупные садки в истории Казахстана и Каспийского моря: каждый из них имеет окружность 120 метров и глубину 25 метров. В первые два года объём производства достигнет от 300 до 1600 тонн, а в дальнейшем планируется увеличение до 5000 тонн в год. Кроме того, будет создано более 80 новых рабочих мест.

Проект направлен на разведение морских рыб Каспийского лосося в естественно чистой морской среде. Рыба будет питаться экологически чистыми кормами и выращиваться в природных условиях моря. Это даст возможность полностью сохранить её полезные свойства.

Проект морской аквакультуры был разработан на основе многолетних научных исследований Норвежского института аквакультуры. В ходе исследований всесторонне изучены гидрологические, гидрофизические и гидрохимические характеристики морской воды, а также батиметрия участка.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что эта инициатива выведет агропромышленный потенциал Мангистау на новый уровень и будет служить на благо нашего народа.