Вложили в строительство $5,5 млн: новые подробности скандала на алматинской барахолке

В Алматы разгорелся скандал между предпринимателями крупнейшего торгового центра «Евразия», который находится на барахолке, и его новым руководством. Торговцы рынка накануне подняли шум после того, как собственники здания опечатали их бутики и отключили электричество. Причина в том, что частники отказались платить за «аренду» — по их словам, они являются полноправными владельцами бутиков. В ситуации разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Споры вокруг этого здания начались давно — еще в декабре 2022 года, когда учредитель рынка без уведомления собственников продал объект третьим лицам. Владельцы бутиков уверяют, что еще в 2014 году они вложили свои деньги в строительство данного торгового центра — на данном участке раньше был открытый базар, но его снесли.

- 67 предпринимателей вложили свои деньги в строительство этого здания — это 5,5 млн долларов. Они купили около 100 бутиков. Квадратный метр оценивался по 2 тысячи долларов. У меня здесь есть два бутика — я за них оплатила около 100 тысяч долларов, мне пришлось тогда продать дарственный дом, который остался от отца, — рассказывает предпринимательница Сауле Абдуллина.

По словам продавцов, первоначальным хозяином объекта был Игорь Овсянников, с которым многие предприниматели-вкладчики были знакомы более 20 лет. С конца 90-х годов именно он предоставлял в аренду торговые точки в старом здании, которое находилось недалеко от нынешнего ТЦ. Но в 2014 году старый рынок попал под снос — его изъяли для госнужд, тогда, по словам торговцев, он предложил им стать дольщиками.

- Он нам сказал: с меня земля, а с вас деньги на строительство здания. При этом он обещал, что в дальнейшем мы станем собственниками объекта, что даст нам возможность самостоятельно распоряжаться бутиками, а именно сдача в аренду, продажа, дарение и так далее. Мы согласились, так как доверились ему», — рассказывает женщина.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Однако все соглашения носили устную форму, документально ничего не было подкреплено. Продавцы только получили расписку от владельца о получении денежных средств. Позже предпринимателям выдали клубные карты, подтверждающие право собственности на бутики — так они работали без каких-либо проблем с 2015 по 2022 год. Но в начале 2023 им пришло уведомление — освободить помещение, по причине того, что они больше не являются хозяевами торговых площадей.

- У нас возникает вопрос: почему мы должны остаться на улице, если строили здание за собственные деньги. Все рынки с 1990 года строятся за счет предпринимателей, а не за счет государства или администрации. Я в этой сфере уже более 30 лет, это мой единственный источник дохода, у меня маленькие дети. Я прошла через многое, работала и в жару, и в холод, потеряла здоровье, теперь не собираюсь лишиться своего хлеба. Куда я теперь пойду в таком возрасте, я уже не молодая, — жалуется коммерсант.

Все остальные «дольщики» тоже считают себя собственниками бутиков. Каждый из них в свое время внес от 40 до 120 тысяч долларов в зависимости от размера площади помещения. Среди них и ее супруг Бахтияр Зайлапов. Он в свою очередь вложил около 100 тысяч долларов.

- Когда начали строить это здание, архитектор с нами обсуждал проект. Я сам контролировал ход строительства. Я с Овсянниковым лично обсуждал этот проект, тогда он говорил мне, что сделает клубную карту, которая будет паспортом объекта. Сказал, что это минимум на 50-60 лет будет действовать, и ими будут пользоваться наши дети. Я у него спросил, какая есть гарантия, тогда он ответил, что мы вместе работаем больше 25 лет и никогда тебя не обманывал. У нас действительно были хорошие отношения, мы не думали, что он обманет нас. Я, конечно же, доверился. Вложил деньги. Увидев это, вложили свои средства также и другие мои знакомые, — говорит он.

Овсянников, по словам бизнесменов, основал свою компанию в 1999 году и был единственным ее учредителем до апреля 2022 года, затем продал ТОО другим лицам. В период с апреля по декабрь руководители менялись 9 раз. А в декабре новым собственником стал Дастан Джантелиев, который передал свои функции ТОО Diva.

- Теперь новые собственники не хотят нам показывать свои документы. Они не показали нам государственный акт на землю, техпаспорт, документы купли-продажи. С 2022 года уже девять человек переоформили здание друг на друга. Овсянников на себя три раза переоформлял. Разве такое бывает? — недоумевает Бахтияр Зайлапов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

К разговору подключился еще один предприниматель Ержан Бокенбаев. Мужчина в 2014 году на приобретение двух бутиков потратил 120 тысяч долларов. По его воспоминаниям, в то время учредитель принимал деньги только в долларах.

В начале 2023 года пострадавшие предприниматели обратились с заявлением в правоохранительные органы. Полиция Алматы зарегистрировала уголовное дело по данному факту. Сейчас Игорь Овсянников объявлен в международный розыск.

Кто новый собственник?

Новым собственником ТЦ «Евразия» с декабря 2022 года является Дастан Джантелиев, который в марте 2023 года стал депутатом маслихата города Алматы от партии «AMANAT». Начальник юридического отдела ТОО Diva Кайсар Жамулдин высказал свою позицию по сложившейся ситуации.

- Группа предпринимателей на словах считает себя собственниками объекта. Их претензии адресованы к первичному собственнику — тот, кто строил это здание. По их утверждениям, он им якобы обещал в собственность передать внутренние площади. Опять же, это все на словах, это мы от них узнали. В прошлом году у них были судебные разбирательства, они закончились не в пользу предпринимателей. Суд не усмотрел какую-то правоту в их словах. Сегодня законный представитель требует от них соблюдения закона, то есть выйти из тени, в том числе и по налоговому законодательству. Работать на договоре, как и во всех бутиках и торговых центрах. Но люди этого не желают, потому что им надо будет выводить свои доходы из тени. То есть отчитываться по налогам. Поэтому они сейчас создают искусственно такую ситуацию, где якобы их наглым образом, против закона, каким-то образом захватывают их собственность. Но это не так, — объясняет юрист.

Он отметил, что новый собственник Дастан Джантелиев является добросовестным покупателем. Все сделки проводились в рамках закона.

- На момент покупки никаких ограничительных мер не было, даже со стороны группы предпринимателей не было зарегистрировано никакого юридического притязания на это здание. Для регистрации юридических притязаний они должны были обратиться в ЦОН. Но они этого не сделали. Они в принципе понимают, что никак не могут претендовать на имущество третьего лица, то есть первичного владельца по фамилии Овсянников. Мы к нему не имеем ни прямого, ни косвенного отношения», — продолжил спикер.

Кайсар Жамулдин отметил, что 16 мая этого года новый владелец в присутствии представителей акимата и других государственных органов провел общее собрание с торговцами.

- Мы всем объяснили, что хватить работать в тени, нужно выходить в правовое поле, работать по договору, чтобы их права полностью соблюдались. Но, по их мнению, мы должны закрепить в договоре аренды их правовой статус как собственника. Но это абсурдное условие. Как мы можем какого-то арендатора закрепить в качестве собственника?! Это то же самое, что подарить свое имущество. Почему мы должны рассчитываться? — задается вопросом юрист.

Сейчас в торговом центре имеется 128 бутиков. Но у предпринимателей, по словам юриста, нет подтверждающих документов о том, что каждый из них является совладельцем.

- Сегодня 56 бутиков из 128 категорически отказались от какого-либо контакта и не предоставили свои документы. Остальные уже добросовестно начинают приносить документы, некоторые даже подписывают договор. У них между собой уже идет нестыковка, — добавил он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Предыдущие собственники рынка в 2022 году повысили аренду на 30%.

- 16 мая на общем собрании предприниматели нам сказали, что прежние собственники повысили аренду на 30%. Мы им предложили, что рассмотрим этот вопрос, и по возможности будем снижать не в ущерб деятельности собственника. Также им по комуслугам повысили стоимость электроэнергии — 56 тенге за кВат. Мы эти вопросы уже изучили. Смогли снизить аренду до 25%, а стоимость электроэнергии до 45 тенге за кВат. На сегодняшний день, если проверить цены по другим соседним рынкам, то у нас самые низкие показатели, — считает он.

Отмечается, что новый собственник приобрел это здание с долгами перед банком. Оно находилось в залоге, хотя об этом стало известно уже после официальной сделки.

- Мы узнали об этом от банка, нас никто не поставил в известность. Были судебные разбирательства. В итоге нам пришлось взять на себя обязательство по погашению этого займа, поскольку купленный объект терять было невыгодно. Мы остались в безвыходной ситуации. Об этом мы тоже заявили в полицию, сейчас органы следствия выясняют, почему первичный собственник от нас скрыл этот факт, и как в последующем совершались сделки. Но в базе данных объект не стоит в залоге. Здесь, по сути, мы остались жертвами, — отметил он.

По его словам, когда новый владелец купил данный объект, выяснилось, что платежи от арендаторов принимались хаотично. Денежные средства поступали на счета старой компании, а также на личные счета некоторых бухгалтеров.

- У них все было в устной форме. Сейчас мы предлагаем все это узаконить, — сказал он.

Что будет дальше?

Сегодня предприниматели работают на своих местах, их бутики подключили к электричеству в тот же день. Но новые владельцы дальше будут требовать от торговцев подписать договоры об аренде.

- На сегодня мы являемся собственниками здания, поэтому мы будем теперь реализовывать свои права. Но предприниматели сейчас шантажируют нас: некоторые якобы хотят перекрыть дорогу, совершить суицид, если мы не передадим им право собственности. Если в дальнейшем они не будут выполнять наши условия, то мы вынуждены будем отказать им в доступе в здание, так как мы имеем на это полное право. У них нет договора. Мы даже не можем отправить им уведомление о расторжении договора, потому что его просто нет, — заметил Кайсар Жамулдин.

В скором времени на площадке НПП «Атамекен» состоится круглый стол с участием представителей новой компании-собственника и предпринимателей, в ходе которого будут озвучены их требования.

Согласно новому договору, торговцы должны платить за аренду помещения от 2 до 5 тысяч тенге за квадратный метр в зависимости от расположения точки. Самыми дорогими считаются бутики, расположенные на 1 этаже.



