Вложили миллионы тенге - потерпевшие по делу о финпирамиде выступили в суде

9 Января 2023, 21:46

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу о создании трех финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, включая вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Еще один вайнер Азимжан Саидбаев находится в розыске.

В ходе очередного судебного заседания были допрошены потерпевшие. Одним из них является Тимур Оспанов. Он вложил в компанию 15 млн тенге.

«В ноябре 2020 года я заключил договор с компанией Astex через Mudarabah Capital. Изначально я вложил 10 млн тенге, затем в январе по дополнительному соглашению вложил еще 5 млн тенге. Два месяца я получал дивиденды, с января 2021 года начались задержки. Потом в апреле нас оповестили, что возбуждено уголовное дело», - сказал Тимур Оспанов.

Отвечая на вопросы прокурора, он заявил, что за два месяца получил дивиденды в размере 1,7 млн тенге. А лично с организаторами этих компаний потерпевший ранее не был знаком.

«Я про эти компании узнал из социальных сетей. Ранее я слышал о братьях Курмангалиевых, которые занимались обучением для участия в тендерах и привлечения инвестиций. Когда появилась компания Mudarabah Capital, я решил вложиться в нее, поскольку верил, что это исламская компания, к тому же там работали медийные личности, доверенные лица, религиозные люди», - добавил он.

При этом спикер отметил, что рекламный ролик, где снимались известные вайнеры, он видел после того, как он вложился в компанию. По его словам, рекламная кампания не послужила поводом для того, чтобы инвестировать в это ТОО.

Другой потерпевший Сардор Хакимов вложил в общей сложности 8 млн тенге - сначала 5 млн, спустя два месяца еще 3 млн тенге. Компания в качестве дивидендов выплатила ему около 2 млн тенге.

«Я увидел видеоролик в Instagram, Азима Саидбаева я знал до этого. Потом спросил, как и что, после этого подумал, пришел и вложился. Мне никто не рекомендовал, я увидел, что есть такие халяльные инвестиции. Я хотел доход свой увеличить. Договор заключал, было обговорено, что в компанию Astex.kz будут эти деньги падать, и они будут инвестировать в тендеры», - отметил Сардор Хакимов.

Еще один потерпевший Канат Несипбеков вложил в компании ACD Technology и Astex.kz 260 млн тенге. Но с учетом выплаченных дивидендов на сегодня общий ущерб составляет 180 млн тенге. Он решился инвестировать в компании после знакомства с Алмасом Курмангалиевым.

«Мне презентовали метод вложения. Объяснили, что компания Алмаса и Чингиса участвуют в тендерах, этот факт я проверил на портале тендеров. Они действительно участвовали в тендерах, выигрывали и отрабатывали. Алмас рассказал, что он занимается инвестициями, а его брат Чингис занимается тендерами. Так я начал вкладывать деньги. Приехал в офис к Алмасу, наличными передал деньги, заключил договор. Также он презентовал сотрудников своих. Но всю сделку проводил с Алмасом. Таким образом я вложил деньги, были также вознаграждения типа с отработанных тендеров. Там было много сделок», - заявил он.

Ранее прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт по этому делу.

На предварительном слушании судья изменила меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева на домашний арест , а для меры остальных судья оставила без изменения - они находятся в СИЗО.

Подсудимые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а некоторые - прекратить в отношении них уголовное дело.

В апреле 2022 года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

Еще один вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск.

В октябре 2021 года в Алматы был задержан руководитель компании Mudarabah Capital за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.

Весной 2022 года одна из жертв финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Астане.