Влияющие на курс тенге факторы назвали в Ассоциации финансистов

По итогам торгов на казахстанской фондовой бирже KASE, средневзвешенный курс национальной валюты сложился на уровне 464,8 тенге за доллар. Таким образом, за сутки доллар стал на 5,05 тенге дороже, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Ассоциации финансистов Казахстана объяснили, что текущее ослабление может происходить из-за сочетания ряда неблагоприятных факторов на стороне спроса и предложения.

- Среди факторов спроса в моменте отметим активный сезон отпусков (зарубежные поездки казахстанцев), крупные покупки инвалюты некоторыми участниками локального рынка для обслуживания внешних обязательств и оплат импортных поставок, выход инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики Национального банка, рекомендаций не осуществлять кэрри-трейдинг (Bank of America) и покупать инвалюту (отдельный профучастник), – объяснили в Ассоциации финансистов.

На стороне предложения важно отметить снижение нетто-продажи инвалюты в рамках операций Национального банка (конвертация трансфертов из Нацфонда, поддержание доли валютных активов ЕПНФ: до 100 млн долларов против майских 300 млн), приостановку дедолларизации депозитов, а также отмену обязательной конвертации инвалюты субъектами КГС.

При дальнейшем усилении давления на тенге не исключены вербальные и прочие интервенции монетарного регулятора, поскольку фундаментальные факторы, складывающиеся в экономике страны и на внешних рынках, не демонстрируют такого ухудшения, заявили в ассоциации. К примеру, цены на нефть закрепились выше отметки 85 долларов за баррель (в бюджет заложена цена 80 долларов за баррель), торговый баланс и счет текущих операций демонстрируют улучшение, а курс доллара при прогнозном значении на текущий год в 450 тенге за доллар закрепился на отметке 460 тенге.

Вместе с тем, среди наиболее вероятных шагов можно отметить приостановку покупки инвалюты для ЕНПФ, поскольку доля средств в инвалюте в структуре инвестпортфеля выше 30% (33,7% на 1 мая 2024 года). Кроме того, на предложение инвалюты на внутреннем рынке может оказать серьезное влияние потенциальноеинвестирование активов Национального фонда в акции «Казатомпрома» для финансирования дефицита бюджета.

В Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что чрезмерное ослабление тенге будет негативно сказываться на стоимости импортных товаров и повлечет за собой рост инфляционных процессов (под влиянием эффекта переноса ослабления курса в потребительские цены).

Как сообщалось ранее, доллар продолжает расти на торгах в Казахстане.