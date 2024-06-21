Доллар продолжает расти на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 464,72 тенге, повысившись на 4,97 тенге. Официальный курс Национального банка на 21 июня равен 459,60 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 462,04 тенге, а продают по 464,22 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 461,98 тенге, продают по 467,06.

20 июня по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 459,60 тенге.