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Влияние рубля на курс тенге объяснил глава Нацбанка РК
14 Июля 2022 11:21

Влияние рубля на курс тенге объяснил глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Геополитические риски и высокая волатильность курса рубля оказали сильное давление на обменный курс тенге. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период», - сказал Галымжан Пирматов.

Он также добавил, что по оценкам Национального банка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней.

«Основные риски для дальнейшего роста экономики представляют снижение доступа на мировые рынки для казахстанского экспорта и подстройка экономики под новые условия в странах – торговых партнерах», - отметил Г. Пирматов.


Фото: nationalbank.kz



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Автор:
Корреспондент
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