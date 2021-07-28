Влияние изменения климата на сельское хозяйство обсудили в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воздействие изменения климата на сельское хозяйство обсудил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров с парламентским статс-секретарем при Федеральном министре Германии Уве Файлером в ходе видеоконференции «Двусторонние консультации о сотрудничестве в области агропродовольственного сектора между Германией и Казахстаном», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В ходе встречи стороны обсудили влияние изменения климата на продовольственную безопасность и на развитие агропромышленного комплекса, обменялись актуальными аспектами аграрной политики обеих стран, обсудили реализацию двусторонних кооперационных проектов и импорта современной сельхозтехники в Казахстан.

Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров выразил соболезнование немецкой стороне в связи с наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и разрушения. Он также проинформировал о текущей ситуации в сельском хозяйстве Казахстана, сложившейся из-за воздействия засухи и о принимаемых мерах по поддержке пострадавших фермеров.

А. Сапаров отметил, что пострадавшим от засухи фермерам со стороны Правительства была оказана всесторонняя помощь: возмещены затраты на корма, выделены средства на формирование стабилизационного фонда на приобретение и доставки фермерским хозяйства заготовленного сена и на закуп отрубей.

«Любое изменение климатических условий отражается на сельском хозяйстве. Мы понимаем, что назрела необходимость в пересмотре подходов в борьбе с засухой. Нужно думать не только о сегодняшних чрезвычайных ситуациях, но и о том, как предотвратить такие ситуации в будущем», - сказал первый вице-министр.

В свою очередь парламентский статс-секретарь Германии Уве Файлер поделился планами по реализации устойчивого сельского хозяйства и защите климата, а также рассказал о реформе Общей аграрной политики, достигнутой в ходе переговоров в Брюсселе странами Евросоюза в июне текущего года.

«Переговоры в Брюсселе показали, что наши идеи относительно устойчивого сельского хозяйства - это верный путь. Так, в будущем евродотации будут привязаны к мерам охраны и защите климата, как минимум 25% прямых выплат будут привязаны к добровольным мерам по защите климата и охране природы. Это означает, что люди не будут получать деньги за то, что они располагают земельными участками, выплаты будут зависеть от того, как обрабатывается эта земля», - уточнил он.

«Мы поддерживаем цель - снизить применение пестицидов, удобрений, антибиотиков, но эти цели должны быть реалистичными, выполнимыми для фермеров. С помощью пестицидов обеспечивается объем урожая и качество продукции. Болезни растений все еще уничтожают 40% всего урожая», - отметил парламентский статс-секретарь Уве Файлер.

Первый вице-министр сельского хозяйства А. Сапаров сообщил, что в рамках реализации Национального проекта АПК на 2021-2025 годы будут приняты меры по широкому внедрению водосберегающих технологий, совершенствованию механизма субсидирования подачи воды.

«Будет реализован проект строительства завода по производству современных систем орошения мощностью до 1000 установок в год. Это позволит увеличить охват площадей применения водосберегающих технологий с 15 до 21%, а также обеспечит производство дополнительной сельхозпродукции в объеме 3 млн тонн», - сказал он.

Обсуждение поднимаемых вопросов прошло на продуктивном уровне. В целом, стороны отметили стабильное развитие казахстанcко-германских отношений в сфере сельского хозяйства. Европейские участники видеоконференции выразили заинтересованность в реализации проектов в сфере АПК Казахстана.