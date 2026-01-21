Влияние экологии на человека: в Атырау начнутся масштабные научные исследования

В сентябре 2025 года в регион прибыли представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среди них был директор Европейского регионального бюро организации. Акимат области провел переговоры с представителями международной организации, и с этого года начнутся медицинские исследования. В настоящее время подготовлен трехлетний план работы между ВОЗ и акиматом региона.

— Документ был направлен в ВОЗ. Первую обратную связь мы получили в декабре прошлого года. Сейчас проводится уточнение отдельных пунктов плана. Согласно плану, дорожная карта будет утверждена в феврале. После этого мы приступим к проведению исследований. Когда этот вопрос поднимался, со стороны жителей были негативные мнения, например: «ВОЗ приезжает в регион ради финансирования». Поскольку организация работает на международном уровне, она не преследует коммерческих целей. В нашем случае специалисты ВОЗ будут консультировать и методологически сопровождать исследования. Все экологические исследования будут проводиться лабораториями, аккредитованными ВОЗ, — отметил заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

В Казахстане существует несколько лабораторий, соответствующих требованиям ВОЗ. Обычно такие лаборатории подчиняются высшим учебным заведениям медицинского профиля.

— Один из партнеров ВОЗ — Астанинский медицинский университет. Его специалисты сертифицированы в соответствии с международными стандартами. В настоящее время из местного бюджета предусмотрено около 300 000 000 тенге. Точно сказать, что исследование будет проводиться именно лабораторией этого учреждения, сложно. В соответствии с законодательством проводятся конкурсные процедуры, а информация размещается на портале государственных закупок. Только после этого будут известны точная сумма финансирования и исполнитель. Наши требования к исполнителю будут строгими: лаборатория должна иметь специальную лицензию, а специалисты, работающие в ней, — соответствовать международным стандартам, — добавил Жасулан Бисембиев.

По словам заместителя акима, в соответствии с международными стандартами необходимо рассматривать показатели чистоты воды и воздуха в динамике. Поэтому планируется проводить экологические и медицинские исследования в течение трех лет подряд. Главная цель — определить, какой вред для человеческого организма наносит добыча и переработка нефти. Вопрос о присвоении региону статуса экологически неблагополучной территории будет рассматриваться только после подведения итогов исследования.

В конце прошлого года, отвечая на вопросы журналистов, аким региона Серик Шапкенов отметил, что для принятия решения о присвоении Атырауской области статуса экологически неблагополучного региона необходимо создать межведомственную комиссию и получить ее согласие.

Ранее сообщалось, что 2,3 млрд тенге штрафов за вред экологии заплатят крупные предприятия Атырау.