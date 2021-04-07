Влияет ли онлайн-формат на качество работы, рассказал Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влияет ли онлайн-формат работы на качество проводимых мероприятий, рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

«Конечно, любое поручение, независимо от того, дано оно онлайн или оффлайн, необходимо исполнить. Президент хорошо знает, что происходит в обществе, реагирует на ситуацию, в том числе, через свой Twitter. К примеру, проблема вырубки деревьев в Алматы перед торговым домом. Тогда Глава государства поручил мне как пресс-секретарю донести до общества его позицию. Правительством была проведена соответствующая работа. Граждане увидели, что эта проблема беспокоит Главу государства. Или ситуация с озером Кобейтуз, которая тоже вызвала широкий резонанс. Президент отреагировал, дал конкретное поручение, были приняты меры», - сказал Берик Уали.

По его словам, поручения, которые Глава государства дает Правительству, госорганам, акиматам, находятся на контроле Администрации Президента.

«По поручению руководителя Администрации Ерлана Кошанова создана специальная мониторинговая группа по контролю и реализации социально значимых поручений Главы государства, состоящая из руководителей отделов Администрации. Они ведут мониторинг реализации каждого поручения Президента министерствами, акиматами. Запущена специальная рубрика «Сказано – сделано», которая демонстрирует исполнение поручений для общественности. Я опубликовал информацию о реализации поручения Президента по программе «Аңсаған сәби» в Послании 2020 года. Во исполнение данного поручения с 2021 года число квот на ЭКО увеличено в 7 раз – до 7 тысяч в год. Благодаря этому много людей смогут реализовать свою мечту иметь детей. Это наглядный пример исполнения поручения Главы государства», - отметил Берик Уали.