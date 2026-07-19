Власти Тегерана оставили без света более 500 госучреждений из-за перерасхода энергии

В Иране усилили контроль за энергопотреблением в летний период. В столице более 500 государственных учреждений были отключены от электроснабжения за нарушение установленных норм, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что генеральный директор Тегеранской распределительной электросетевой компании Махмуд Махмуди заявил, что из-за роста спроса на электроэнергию в летние месяцы энергопотребление государственных учреждений находится под постоянным контролем.

По его словам, в Тегеране и прилегающих районах работают около 4400 государственных учреждений. На сегодняшний день электроснабжение было отключено более чем у 500 организаций, которые в разное время превысили допустимые нормы потребления.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень энергопотребления не вернется к установленным показателям.

Махмуди рекомендовал государственным учреждениям использовать энергосберегающее освещение, устанавливать автоматические системы управления, а также поддерживать температуру кондиционеров на уровне 25 градусов Цельсия, регулярно обслуживать оборудование и улучшать теплоизоляцию зданий для снижения энергопотребления.

Он напомнил, что в соответствии с решением Совета министров в жаркие дни государственные учреждения обязаны сократить потребление электроэнергии не менее чем на 30% с 07:00 до 13:00, а после 13:00 — не менее чем на 70% относительно уровня потребления в рабочие часы этого дня.

По словам Махмуди, при превышении установленной квоты автоматически срабатывают системы ограничения потребления, после чего электроснабжение здания отключается.

Напомним, на Кубе также переживают энергетический кризис. На острове произошел третий за две недели общенациональный блэкаут.