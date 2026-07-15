Третий за две недели общенациональный блэкаут произошел на Кубе

На Кубе вновь произошел отказ Национальной электросистемы, оставивший всю страну без электричества. Это уже третья подобная авария менее чем за две недели на фоне усиливающегося давления нефтяного эмбарго США на кубинскую энергетическую систему, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

«В темноте» остались около 9 миллионов кубинцев.

С января, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против любой страны, которая поставляет или продаёт нефть острову, топливо на всей Кубе стало дефицитом, что еще больше усугубило продолжающийся финансовый и экономический кризис.

Общественный транспорт в значительной степени остановлен, власти отменили десятки тысяч операций в больницах.

🚨 #CUBA #Blackout #CubaCrisis



Meanwhile in Cuba...💔



🔴 CUBA : CUBA BLACKOUT CRISIS :

COUNTRY FACES THIRD NATIONWIDE BLACKOUT IN JUST 9 DAYS



📹 Scenes from a Children’s Hospital



State media confirmed that the national electric grid has suffered a total collapse, marking the… pic.twitter.com/2CzsocGvbs — LW World News (@LW_WorldNews) July 14, 2026

Сейчас Куба обеспечивает лишь около 40% своих потребностей в топливе.

Госкомпания Unión Eléctrica сообщила, что проблема с одной из генерирующих установок в восточной провинции Ольгин вызвала "резкое изменение частоты", что привело к отключению электросистемы около полудня.

В министерстве энергетики и горнорудной промышленности и в Unión Eléctrica заявили, что "активированы протоколы восстановления". Это означает создание и последующее объединение так называемых микроостровов для обеспечения энергией приоритетных объектов, таких как больницы и предприятия по переработке продуктов питания.

В некоторых районах столицы, Гаваны, подачу электричества возобновили. Власти при этом отмечали, что свет получил лишь 4% города. Некоторые провинции, в том числе Гуантанамо и Сьенфуэгос, сообщили, что начали подавать электричество в свои больницы, а власти Матансаса подтвердили, что свет вернули в исторический центр города.

Два блэкаута по всей Кубе уже случались на прошлой неделе - в понедельник и пятницу.