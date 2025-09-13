РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:41, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Власти Таиланда предупредили о вспышке бешенства в Бангкоке

    Подразделение по борьбе с бешенством управления общественного здравоохранения объявило предупреждение после того, как в девяти районах столицы Таиланда Бангкока и в близлежащей провинции Самутпракане зафиксирована вспышка бешенства, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Nation.

    Фото: x.com/@pattaya_now

    Департамент развития животноводства в срочном порядке объявил некоторые районы Бангкока и Самутпракана временными эпидемическими зонами после вспышки бешенства, введя 30-дневный запрет на перемещение собак, кошек и других млекопитающих.

    Приказ будет действовать до 8 октября. Вспышка была классифицирована как серьезная угроза, которая может распространиться на людей, собак, кошек, крупный рогатый скот, буйволов и других млекопитающих.

    Власти настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и избегать любых контактов с бродячими животными.

    По данным тайского телеканала PBS, с начала 2025 года семь человек умерли от бешенства в шести провинциях страны.

    Владельцы животных обязаны сообщать о любых признаках заболевания в течение 12 часов, а туши животных должны оставаться нетронутыми до прибытия ветеринаров.

    Нарушителям постановления грозят суровые наказания, включая тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере 40 000 бат (1600 долларов США).

    Ранее медики объяснили, почему в Жамбылской области нет вакцины от бешенства.

    Теги:
    Таиланд В мире Заболевания Животные
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
