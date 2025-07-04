Власти Сирии изменили герб страны

На новом госсимволе теперь изображен орел с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой. По словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, данное изменение символизирует новый этап в истории страны, а также силу и решимость сирийского народа.

- Эта птица — искусный маневренный боец, парящий в небесах, умелый охотник, защитник своей семьи. Ее цвет — словно чистейший металл, который не подвластен времени. Таким был сирийский народ на протяжении всей истории, и таким он должен быть в новой эре, — заявил Ахмед аш-Шараа.

До сегодняшнего дня на гербе Сирии был изображен орел со щитом на груди, на котором располагались две звезды. Птица в лапах держала ленту с надписью «Сирийская Арабская Республика».

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