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    11:35, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Власти Сирии изменили герб страны

    Новый государственный герб Сирии представили на официальной церемонии в Дамаске, передает агентство Kazinform со ссылкой на SANA.

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    Фото: sana.sy

    На новом госсимволе теперь изображен орел с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой. По словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, данное изменение символизирует новый этап в истории страны, а также силу и решимость сирийского народа.

    - Эта птица — искусный маневренный боец, парящий в небесах, умелый охотник, защитник своей семьи. Ее цвет — словно чистейший металл, который не подвластен времени. Таким был сирийский народ на протяжении всей истории, и таким он должен быть в новой эре, — заявил Ахмед аш-Шараа.

    До сегодняшнего дня на гербе Сирии был изображен орел со щитом на груди, на котором располагались две звезды. Птица в лапах держала ленту с надписью «Сирийская Арабская Республика».

    Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп подписал указ об отмене экономических санкций США против Сирии.

    Теги:
    Сирия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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