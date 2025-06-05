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    18:15, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Власти Шымкента отрицают связь ИП Берденовой с замакима Русланом Берденовым

    Заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек прокомментировал распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что индивидуальный предприниматель Берденова выигрывает государственные тендеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    Поводом для обсуждений стало то, что индивидуальный предприниматель Берденова Балжан носит ту же фамилию, что и заместитель акима Шымкента — Руслан Берденов. Хотя официально никакая связь между ними не подтверждена, это совпадение вызвало подозрения у пользователей сети.

    — Мы не знаем, кто такая Берденова. Индивидуальный предприниматель с такой фамилией не имеет никакого отношения ни к акимату Шымкента, ни к его сотрудникам, в том числе к заместителю акима Руслану Берденову. Совпадение фамилий — просто случайность, — заявил Сарсен Куранбек.

    По словам замакима, индивидуальный предприниматель одержала победу в пяти тендерах в 2021 году. В 2024 году она заключила контракты по трем конкурсам. На сегодняшний день она признана победителем в пяти из шестнадцати тендеров, объявленных на организацию горячего питания.

    Куранбек также добавил, что слухи и домыслы, распространяющиеся в интернете, являются необоснованными, а подобные вопросы он считает неуместными.

    Ранее в акимате опровергли слухи о сговоре на строительных тендерах и заверили, что конкурсы проходят прозрачно.

    Теги:
    Бизнес Шымкент Акимат Предпринимательство и власть
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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