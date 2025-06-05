Власти Шымкента отрицают связь ИП Берденовой с замакима Русланом Берденовым
Заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек прокомментировал распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что индивидуальный предприниматель Берденова выигрывает государственные тендеры, передает корреспондент агентства Kazinform.
Поводом для обсуждений стало то, что индивидуальный предприниматель Берденова Балжан носит ту же фамилию, что и заместитель акима Шымкента — Руслан Берденов. Хотя официально никакая связь между ними не подтверждена, это совпадение вызвало подозрения у пользователей сети.
— Мы не знаем, кто такая Берденова. Индивидуальный предприниматель с такой фамилией не имеет никакого отношения ни к акимату Шымкента, ни к его сотрудникам, в том числе к заместителю акима Руслану Берденову. Совпадение фамилий — просто случайность, — заявил Сарсен Куранбек.
По словам замакима, индивидуальный предприниматель одержала победу в пяти тендерах в 2021 году. В 2024 году она заключила контракты по трем конкурсам. На сегодняшний день она признана победителем в пяти из шестнадцати тендеров, объявленных на организацию горячего питания.
Куранбек также добавил, что слухи и домыслы, распространяющиеся в интернете, являются необоснованными, а подобные вопросы он считает неуместными.
Ранее в акимате опровергли слухи о сговоре на строительных тендерах и заверили, что конкурсы проходят прозрачно.