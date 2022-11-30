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Власти пообещали подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе до вечера

30 Ноября 2022, 13:49
Власти пообещали подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе до вечера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин отчитался по ситуации в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с обеда начнут подключать к отоплению 17 многоквартирных домов и здание партии «AMANAT» по улице М. Жусупа. К вечеру все многоэтажные дома будут подключены к теплу», - сообщил он во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что временно отключены от подачи тепла 149 многоквартирных домов, 114 частных домов и 15 социальных объектов. Это связано с откачкой воды из аварийного участка, который был обнаружен вчера. На данный момент там работают 39 бригад, в том числе 214 человек из разных городов.

Специальный брифинг «О текущем состоянии теплосетей города Экибастуза и принимаемых мерах по восстановлению температурного режима» состоялся в Экибастузе, где работает оперативный штаб и находятся члены Правительства РК.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


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