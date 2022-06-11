11 Июня 2022 13:39

Власти Пекина снова вводят ковидные ограничения

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти китайской столицы снова вводят ковидные ограничения в самом густонаселенном районе Чаоян, где выявлен новый очаг коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пекинского комитета здравоохранения, более 60 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за минувшие сутки, связаны с одним из местных баров в районе Чаоян.

При этом зараженные ковидом пациенты, посещавшие ночной бар в районе Чаоян на этой неделе, выявлены в других 13 районах китайского мегаполиса.

По информации администрации Пекина, не все из посетителей ночного бара сканировали QR-код заведения с использованием местного приложения «Код здоровья», что затрудняет отслеживание контактов.

В столичном районе Чаоян, где проживает около 3,5 млн человек и расположены иностранные диппредставительства, начиная с четверга закрыли все интернет-кафе и развлекательные заведения. В этот же день в ряде жилых кварталов района Чаоян начали проводить массовое тестирование на коронавирус.

Как ранее сообщалось, с 6 июня в Пекине ослабили антиковидные ограничения, восстановлена работа общественного транспорта, торговых центров и спортивных залов.