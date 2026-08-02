Власти Москвы назвали терактом взрыв в ресторане на Кудринской площади

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы погибли три человека, еще 21 получил ранения. Мэр столицы Сергей Собянин назвал произошедшее террористическим актом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв самодельного взрывного устройства. По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли три человека, еще 21 получил ранения различной степени тяжести.

По информации НАК, взрывное устройство пыталась пронести в ресторан женщина. На входе ее остановил охранник, после чего произошел взрыв. В результате погибли сама женщина, охранник и один из посетителей заведения.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что произошедшее является террористическим актом.

— Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизнь людей, — сказал он.

По словам мэра, все пострадавшие находятся в городских больницах и получают необходимую медицинскую помощь. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а виновные будут найдены и понесут наказание.

Ветеран подразделения «Альфа» Сергей Гончаров считает, что действия охранника помогли избежать значительно большего числа жертв.

— Те, кто остался жив, должны быть благодарны охраннику, который выполнил свой долг и проверил коробку. Тем самым он спас жизни многим людям, находившимся в зале, — сказал он.

При этом Гончаров допустил, что женщина, принесшая коробку со взрывным устройством, могла не знать о ее содержимом. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что семье погибшего охранника будет передана премия в размере 1 млн рублей. По ее словам, его поступок предотвратил гораздо большее число жертв.

Ранее сообщалось, что в портовом городе Карачи на юге Пакистана в результате террористической атаки на объект сил «Рейнджерс» погибли по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности.