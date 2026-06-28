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    Конституция

    Теракт в Карачи: погибли три сотрудника сил безопасности

    По меньшей мере трое сотрудников сил безопасности погибли в результате террористической атаки на объект сил «Рейнджерс» в портовом городе Карачи на юге Пакистана, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Карачи
    Фото: Pexels

    Инцидент произошел около 20:10 по местному времени (15:10 по Гринвичу), когда группа террористов направила начиненный взрывчаткой автомобиль в главные ворота здания «Рейнджерс» в районе Гулистан-и-Джаухар в Карачи, сообщил генеральный инспектор полиции провинции Синд Джавед Алам Одхо.

    Он добавил, что в ходе перестрелки между силами безопасности и нападавшими были ликвидированы четверо террористов.

    В мае Kazinform сообщал о теракте в Пакистане, когда смертник атаковал поезд с военнослужащими.

    Терроризм В мире Пакистан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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