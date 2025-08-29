Власти Китая намерены построить городские агломерации мирового уровня

Основная цель трансформации — к 2035 году построить «современные человекоцентричные города».

Планируется уделить внимание развитию городской агломерации экономического кольца «Чэнду-Чунцин» на юго-западе Китая и среднего течения реки Янцзы, а также усилить роль городских кластеров в центральных и западных регионах КНР.

Кроме того, ускорят развитие малых и средних городов, включая приграничные населенные пункты Китая.

Усилия властей Китая будут направлены на продвижение «перехода сельских мигрантов в городские жители».

Напомним, что в 2023 году уровень урбанизации в Китае составил 66%. В ближайшие планы повысить данный показатель до 70%.

В настоящее время в Китае насчитывается 170 миллионов рабочих мигрантов без городской прописки.