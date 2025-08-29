Власти Китая намерены построить городские агломерации мирового уровня
Китай планирует создать городские агломерации мирового уровня в регионе «Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй», дельте реки Янцзы и Большого залива «Гуандун-Гонконг-Макао». Об этом говорится в документе о трансформации моделей городского развития, опубликованного Госсоветом КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Основная цель трансформации — к 2035 году построить «современные человекоцентричные города».
Планируется уделить внимание развитию городской агломерации экономического кольца «Чэнду-Чунцин» на юго-западе Китая и среднего течения реки Янцзы, а также усилить роль городских кластеров в центральных и западных регионах КНР.
Кроме того, ускорят развитие малых и средних городов, включая приграничные населенные пункты Китая.
Усилия властей Китая будут направлены на продвижение «перехода сельских мигрантов в городские жители».
Напомним, что в 2023 году уровень урбанизации в Китае составил 66%. В ближайшие планы повысить данный показатель до 70%.
В настоящее время в Китае насчитывается 170 миллионов рабочих мигрантов без городской прописки.