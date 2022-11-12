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Власти Брюсселя усиливают меры безопасности в районе недавнего убийства полицейского

Автор:  
Арнур Рахимбеков
12 Ноября 2022, 23:23
Власти Брюсселя усиливают меры безопасности в районе недавнего убийства полицейского

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Мэры двух коммун Брюссельского столичного региона временно ограничили деятельность коммерческих объектов в связи с резонансным убийством полицейского в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг вечером в результате ножевого ранения в шею скончался полицейский, а его напарник был тяжело ранен и доставлен в больницу. По данным местной прессы, полицейский патруль подвергся нападению мужчины в районе Северного вокзала г.Брюсселя. Позже нападавший был нейтрализован другими офицерами, прибывшими на место преступления.

Произошедшее событие вызвало резонанс в стране. Профсоюз полиции VSOA призвал власти к более строгим мерам в отношении преступлений против сотрудников правопорядка. В понедельник 28 ноября, профсоюзы полицейских организуют национальную демонстрацию в Брюсселе, чтобы осудить насилие в отношении полиции.

В то же время мэры двух коммун Схаарбек и Синт-Йост-тен-Ноде, где произошел инцидент, издали указы, запрещающие коммерческую деятельность в их районе. Речь идет о закрытии ночных увеселительных заведений с 1:00 до 6:00 ночи.

Власти муниципалитетов надеются, что таким образом обеспечат восстановление общественного порядка в этом районе.

Мэр Синт-Юст-тен-Ноде Эмир Кир сказал журналистам: «Мы уже приложили ощутимые усилия, чтобы попытаться сделать наш район безопасным. Теперь нам необходимо активизировать эти усилия еще больше».


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