Власти Британии тайно вывезли тысячи афганцев из-за масштабной утечки данных

Как стало известно из преданных гласности лишь сейчас документов, личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года, случайно попали в интернет в феврале 2022 года. Утечка произошла по вине сотрудника британского Минобороны, который ненамеренно опубликовал их. С учетом членов семей число людей, которые оказались в ситуации риска, может достигать около 100 тыс. человек, пишет газета.

Правительство Великобритании узнало об утечке лишь в августе 2023 года и запустило программу перемещения этих людей в королевство.

По информации Financial Times, британское правительство уже перевезло около 18,5 тыс. афганцев, упомянутых в рассекреченных документах. Эта цифра включает в себя тех, кто уже имел право на переезд в рамках существующего механизма. Непосредственно из-за утечки были переселены 5,5 тыс. человек, и как минимум еще 2,4 тыс. ожидаются в будущем.

Расходы на их перемещение, по информации вещательной корпорации Би-би-си, уже составили около 400 млн фунтов стерлингов ($535 млн) и потребуют новых трат в аналогичном размере. Однако, по оценке телеканала Sky News, общая стоимость для налогоплательщиков существующих программ помощи афганцам, которые могут рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании за их прошлое сотрудничество с Лондоном, а также дополнительные расходы, вызванные утечкой, составят как минимум 6 млрд фунтов.