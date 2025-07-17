Власти Британии тайно вывезли тысячи афганцев из-за масштабной утечки данных
Тысячи граждан Афганистана были перевезены в Соединенное Королевство в рамках засекреченной правительственной схемы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) после того, как судебное распоряжение, запрещающее публикацию любой информации на этот счет, было отменено 15 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как стало известно из преданных гласности лишь сейчас документов, личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года, случайно попали в интернет в феврале 2022 года. Утечка произошла по вине сотрудника британского Минобороны, который ненамеренно опубликовал их. С учетом членов семей число людей, которые оказались в ситуации риска, может достигать около 100 тыс. человек, пишет газета.
Правительство Великобритании узнало об утечке лишь в августе 2023 года и запустило программу перемещения этих людей в королевство.
По информации Financial Times, британское правительство уже перевезло около 18,5 тыс. афганцев, упомянутых в рассекреченных документах. Эта цифра включает в себя тех, кто уже имел право на переезд в рамках существующего механизма. Непосредственно из-за утечки были переселены 5,5 тыс. человек, и как минимум еще 2,4 тыс. ожидаются в будущем.
Расходы на их перемещение, по информации вещательной корпорации Би-би-си, уже составили около 400 млн фунтов стерлингов ($535 млн) и потребуют новых трат в аналогичном размере. Однако, по оценке телеканала Sky News, общая стоимость для налогоплательщиков существующих программ помощи афганцам, которые могут рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании за их прошлое сотрудничество с Лондоном, а также дополнительные расходы, вызванные утечкой, составят как минимум 6 млрд фунтов.