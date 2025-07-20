Власти Барселоны ограничат круизный туризм

Это мера направлена на ограничение круизной активности и балансировку туристической нагрузки на город, популярный среди мировых туристов.

Согласно соглашению, подписанному мэрией и администрацией порта Барселоны, будут снесены терминалы A, B и C на набережной Adossat.

Вместо них к 2028 году появится новая гплатформа «C», которая сможет одновременно принять до 7 тысяч пассажиров. Это заметно меньше, чем совокупная мощность прежних трех терминалов в 12 800 человек.

Общая сумма инвестиций в проект составит 185 млн евро, которые дополнят уже вложенные 265 млн по соглашению 2018 года.

При этом максимальное количество пассажиров в порту сократится с 37 до 31 тысячи одновременно. Хотя испанские власти признают, что сама мера скорее структурная, чем количественная, и не означает автоматического уменьшения туристического потока.

С 2018 года количество круизных туристов в Барселоне выросло на 20%. При этом город все чаще сталкивается с последствиями чрезмерного туризма — от давления на инфраструктуру до роста недовольства среди местных жителей.

Мэр Жауме Колбони отметил, что эффект от нового плана будет постепенным и напрямую зависит от сотрудничества с круизными компаниями. Ограничения по инфраструктуре — лишь первый шаг, за которым должны последовать договоренности по контролю за объемом посещений.

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