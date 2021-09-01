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Власть видит будущее страны через развитие сферы знаний – Мурат Абенов

1 Сентября 2021 15:58
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Власть видит будущее страны через развитие сферы знаний – Мурат Абенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный общественный деятель Мурат Абенов, комментируя Послание Президента РК народу, заявил, что власть видит будущее страны через развитие сферы знаний, науки и поддержки педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Мурата Абенова в сети Facebook.

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«1000 школ за 4 года. Впервые в истории страны поставлена такая масштабная задача в сфере образования.

Не знаю, где на это найдут деньги, скорее всего, будут подключать проекты ГЧП, но по 250 школ ежегодно строить это как БАМ в СССР. Особенно растет дефицит в больших городах. Например, в Астане и Шымкенте уже в этом году были проблемы.

Мало строить школы, нужно поддерживать статус педагогов повышением их знаний. Теперь это будет происходить не один раз в 5 лет, а в 3 года. Как я понял, Президент сказал, чтобы все учителя проходили повышение квалификации за счет бюджетных средств, а не как сейчас - частные школы обучали за свои средства. По сути, формула правильная.

И еще новшество - 100% бесплатное обучение в колледжах всем желающим.

Это хорошая возможность для 250 тысяч молодых выпускников, кто ни в ВУЗ не пошел, ни в колледж. В основном из малообеспеченных семей.

Правда нужно эти средства контролировать, чтобы деньги не ушли «своим» колледжам на ненужные специальности.

Идея обучать специальностям во время службы в срочной армии тоже интересна. Давно эта тема обсуждалась. Спрашивали - почему тех преступников, кто сидит в тюрьме, мы обучаем бесплатно, а после армии, отдавшие свой гражданский долг, должны платить за специальность. Теперь эта несправедливость будет исправлена.

Подушевое финансирование еще раз упомянули. Но там надо смотреть шире - оплата не только за учебу, но и на школьное питание и одежду для малоимущих. А то получается, что бесплатные обеды для начальных классов в Караганде есть, а в Костанае и Кокшетау нет. Хотя дети - все дети граждан одной страны. Напоминает дискриминацию по месту жительства.

Карагандинский аким нашел деньги, а вот в других регионах, как видим, другие приоритеты кроме детей.

В целом, уже третье Послание Президента Токаева и на всех трех ключевая тема - это сфера знаний и науки. В первый же год подготовлен Закон о статусе педагогов. Уже второй год повышают зарплату на 25% и еще будут. Сейчас в среднем зарабатывают 200-300 тысяч тенге. Поэтому и конкурс на поступление на педагогические специальности вырос.

Хорошая зарплата, особенно на селе, стала мощным стимулом. Таких денег в ауле в других сферах почти не заработаешь.

Получается, не только сказали красивыми словами, но и сделали. Я рад за моих коллег - учителей. Хорошо, что власть видит будущее страны через развитие сферы знаний, науки и поддержки педагогов. У такой страны есть повод для оптимизма», - сказала Мурат Абенов.


Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.



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#Президент Казахстана   #Образование   #Реформы Токаева   #Политика   #Послание Президента-2021  
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