Власть должна всегда чувствовать свою ответственность перед народом – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Власть должна всегда чувствовать свою ответственность перед народом. Об этом написал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), опубликованной в республиканской газете «Egemen Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В статье отмечается, что в последнее время в обществе растет запрос на более активное участие в жизни страны и процессе принятия решений. Прямым ответом на этот запрос является концепция «слышащего государства», предложенная Главой государства, а также инициатива о создании Национального совета общественного доверия. НСОД можно считать современным вариантом великих собраний в Ордабасы, Культобе, Улытау. Эти инициативы станут основой для развития гражданского общества. Эти меры являются плодом политики, направленной на демократизацию страны, модернизацию политической системы.

Президент подчеркнул, что политическая реформа – дело не одного дня и даже не года. Тем не менее, эту реформу нельзя затягивать. Власть должна чувствовать свою ответственность перед народом. Поэтому мы перейдем к выборности акимов сельских округов и поселков. Благодаря этому мы укрепим систему местного самоуправления, начиная с самого нижнего уровня. Этот шаг необходим для совместного решения актуальных вопросов населением и местной властью. После этого перейдем к выборности акимов районов. Если новая система покажет свою эффективность, будем избирать акимов следующих уровней.

Касым-Жомарт Токаев также предостерегает от поспешности в политической модернизации, поскольку нельзя поддаваться голословным призывам – это может привести к кризису государственной системы. По примеру некоторых государств можно видеть, к чему приводят быстрые и радикальные изменения. В Казахстане должны сохраняться законность и порядок, основанные на полном соблюдении прав человека. Понятно, что анархия и неуправляемость ни к чему хорошему не приведут.