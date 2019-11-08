Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10
-
-
-
-
Владимир Путин проводил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска
8 Ноября 2019 13:12
Поделиться:
ОМСК-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин лично проводил Главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.
Новости по темеПрезидентам Казахстана и России представили ряд совместных проектов Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили филиал Эрмитажа в Омске Какие документы подписали Казахстан и Россия на XVI Форуме межрегионального сотрудничества
«Состоявшийся накануне Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера.Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания Форума проходили в конструктивном ключе. Лидеры наших стран нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам. Знаком особого внимания стало личное участие Президента В.В.Путина в проводах Президента К.К.Токаева в аэропорту Омска», - говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Груженный шинами прицеп сгорел на трассе в Акмолинской области
- Казахстанские телезрители увидят новый сериал «Армандастар»
- Аида Балаева: Решение судов администрация Президента отменить не может
- Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Омск
- Президентам Казахстана и России представили ряд совместных проектов
- Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили филиал Эрмитажа в Омске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047