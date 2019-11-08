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Владимир Путин проводил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска

8 Ноября 2019 13:12
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Владимир Путин проводил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска

ОМСК-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин лично проводил Главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.

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«Состоявшийся накануне Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера.Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания Форума проходили в конструктивном ключе. Лидеры наших стран нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам. Знаком особого внимания стало личное участие Президента В.В.Путина в проводах Президента К.К.Токаева в аэропорту Омска», - говорится в сообщении.


Напомним, 7 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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