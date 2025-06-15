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    21:45, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
    Фото: ТАСС

    Разговор продлился 50 минут и был полезным;

    Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня;

    Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана;

    Президент США оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную»;

    Президент России сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном;

    Лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану;

    Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме;

    Президенты РФ и США не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме;

    Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта на Украине;

    Лидер РФ и Трамп в ходе разговора отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны;

    Путин и Трамп выразили удовлетворение «положительными личными отношениями»;

    Путин поздравил Трампа с днем рождения.

    Как сообщалось, Трамп похвалил удары Израиля по Ирану и пригрозил новыми атаками.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости Россия Ситуация на Ближнем Востоке США
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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