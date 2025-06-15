Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Разговор продлился 50 минут и был полезным;
Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня;
Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана;
Президент США оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную»;
Президент России сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном;
Лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану;
Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме;
Президенты РФ и США не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме;
Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта на Украине;
Лидер РФ и Трамп в ходе разговора отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны;
Путин и Трамп выразили удовлетворение «положительными личными отношениями»;
Путин поздравил Трампа с днем рождения.
Как сообщалось, Трамп похвалил удары Израиля по Ирану и пригрозил новыми атаками.