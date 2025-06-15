Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Разговор продлился 50 минут и был полезным;



Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня;



Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана;



Президент США оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную»;



Президент России сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном;



Лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану;



Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме;



Президенты РФ и США не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме;



Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта на Украине;



Лидер РФ и Трамп в ходе разговора отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны;



Путин и Трамп выразили удовлетворение «положительными личными отношениями»;



Путин поздравил Трампа с днем рождения.

Как сообщалось, Трамп похвалил удары Израиля по Ирану и пригрозил новыми атаками.