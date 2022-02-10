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Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на Петербургский экономический форум

10 Февраля 2022 22:31
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Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на Петербургский экономический форум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин отметил, что прошедшие сегодня переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым послужат дальнейшему укреплению союзнических отношений между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году Казахстан является председателем Содружества Независимых Государств. Мы, разумеется, будем оказывать казахстанским друзьям всяческое содействие, какое только потребуется», - сказал Владимир Путин во время совместного заявления по итогам переговоров.

Президент РФ отметил, что Россия высоко ценит согласие Казахстана выступить в этом году страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая традиционно проходит в Екатеринбурге.

«Упомяну и то, что в ходе переговоров пригласил Президента Казахстана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года в качестве одного из главных гостей. Надеемся, что он примет наше приглашение, а также всегда ждем на форум в Санкт-Петербург солидную делегацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей», - отметил Владимир Путин.

«В заключение я хотел бы выразить признательность Касым-Жомарт Кемелевичу за продуктивную совместную работу сегодня. В ходе нынешнего визита Президент Казахстана посетит один из динамично развивающихся регионов России – Республику Татарстан, весьма активно сотрудничающую с казахстанскими партнерами. Убежден, что прошедшие сегодня переговоры послужат дальнейшему укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран», - заключил Президент России.


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#Президент Казахстана   #Россия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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