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Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

21 Ноября 2022, 14:51
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
21 Ноября 2022, 14:51

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю переизбрания на пост Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию», – говорится в телеграмме.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.


Фото: akorda.kz





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