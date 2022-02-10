Владимир Путин подчеркнул твердую позицию Президента РК во время январских событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал январские события в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это первая очная встреча после январских событий в Казахстане, представлявших собой беспрецедентный вызов суверенитету, целостности и стабильности страны. По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершённом при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне», - сказал Владимир Путин во время пресс-подхода после переговоров с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Глава РФ подчеркнул, что благодаря твёрдой позиции Президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников Организации Договора о коллективной безопасности, в самый короткий срок удалось взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие.
«При этом ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников», - заключил В. Путин.
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