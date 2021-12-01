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Владимир Путин отметил вклад Нурсултана Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений

1 Декабря 2021 18:53
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Владимир Путин отметил вклад Нурсултана Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент России Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах Президента Казахстана отметил, что при нем Казахстан добился впечатляющих успехов, а его опыт будет востребован и в международных делах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, передает МИА «Казинформ».

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«Уважаемый Нурсултан Абишевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты – 30-летия Вашей победы на первых всенародных выборах Президента Республики Казахстан.

Годы Вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под Вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также налаживание взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и конструктивного сотрудничества в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах.

Искренне дорожу нашими добрыми отношениями и рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами. Желаю Вам доброго здоровья, долголетия, счастья, душевной бодрости и успехов.

С уважением, Владимир Путин», - говорится в телеграмме.


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#Россия   #Первый Президент - Елбасы  
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