Владимир Путин отметил рост экономического взаимодействия России и Казахстана

Отдельный блок статьи президента России Владимира Путина, вышедшей в «Казахстанской правде» в преддверии визита в Казахстан, посвящен развитию экономических и инвестиционных связей между двумя странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом контексте он подчеркнул значимость взаимных расчетов и масштабы инвестиций.

— И, конечно, большое внимание мы уделяем экономике, ведь Россия и Казахстан — крупные торговые партнеры. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, — отметил он.

Также президент России отдельно обозначил объем накопленных инвестиций и участие российских компаний в экономике Казахстана.

— Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России, — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что сотрудничество охватывает промышленность, машиностроение и высокотехнологичные отрасли, формируя основу для новых совместных проектов и рабочих мест.

Отметим, Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в энергетической сфере. Взаимодействие охватывает широкий спектр отраслей топливно-энергетического комплекса, включая разведку и добычу, электроэнергетику и транспортировку ресурсов.