Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В сообщении говорится, что стороны придерживаются идентичных подходов, «решительно осуждают действия Израиля, которые нарушают устав ООН и другие нормы международного права».

И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеет силового решения, и это решение должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами.

Путин проинформировал своего коллегу о последних телефонных разговорах с ключевыми игроками в контексте израильско-иранского противостояния. Он подтвердил готовность России осуществлять посреднические усилия. И китайский лидер высказался за такого рода посредничество, поскольку он считает, что это могло бы послужить деэскалации нынешней острейшей ситуации. Наряду с обсуждением, ситуации на Ближнем Востоке, политики договорились о новой встрече.

Напомним, что ранее российский лидер в телефонном разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обсудил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем, в ходе которого заявил, что Россия готова выступить посредником в конфликте между Израилем и Ираном.