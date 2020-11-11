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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили договоренности с Азербайджаном и Арменией по Карабаху

11 Ноября 2020 01:12
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили договоренности с Азербайджаном и Арменией по Карабаху

МОСКВА – АНКАРА. ТАСС – АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили договоренности РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, «Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября с.г. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта».

Кроме того, лидеры двух стран отметили важность достижения договоренности о полном прекращении огня, которая позволила остановить военные действия, и условились о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных заявлением, передает ТАСС.

В свою очередь, пишет Анадолу, в ходе переговоров Президент Турции заявил, что накануне вечером был сделан верный шаг на пути к окончательному решению нагорнокарабахской проблемы.

Глава турецкого государства подчеркнул, что наиболее важным вопросом на данном этапе является соблюдение Арменией режима прекращения огня и обязательств, зафиксированных в совместном заявлении президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении.

Напомним, Президентом Азербайджанской Республики И. Алиевым, премьер-министром Республики Армения Н. Пашиняном и Президентом Российской Федерации В. Путиным было подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.


Фото: aa.com.tr


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#Происшествия   #Азербайджан   #Армения   #Россия   #Турция  
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