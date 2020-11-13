Владимир Чепель: Призываю всех к изучению казахского языка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный специалист аппарата акима Капальского сельского округа акимата Аксуского района Алматинской области Владимир Чепель рассказал о важности казахского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что на сегодня трудности с казахским языком испытывают в основном жители города, а в сельской местности с государственным языком нет никаких проблем.

«В городе молодежь не разговаривает на казахском. Я считаю, что нужно отправить в аулы тех, кто не знает государственного языка. Там они получат хорошую практику, общаясь со старшим поколением - бабушками и дедушками. Эту проблему можно решить в формате этно-аула. Это направление туризма даст большой толчок к изучению казахского языка. Сейчас Ассамблеей народа Казахстана реализуется множество бесплатных программ, направленных на изучение государственного языка. Гражданам, главное, не надо стесняться ошибок и начать уже говорить», - считает Владимир Чепель.

Он также остановился на вопросах, которые были подняты Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

«В частности на заседании были подняты вопросы изучения казахского языка. Я считаю, что каждый гражданин Республики Казахстан должен знать казахский язык. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также говорил о важности государственного языка, который способствует укреплению общенационального единства, стабильности и гармонии межэтнических отношений. Я думаю, что знание казахского языка играет важную роль в развитии межэтнических отношений», - сказал спикер.

Владимир Чепель признался, что на работе разговаривает только на казахском языке.

«Я - государственный служащий. Живу в сельской местности и хорошо понимаю и знаю казахский язык. Сразу же стараюсь решить вопросы жителей, которые к нам обращаются. Свободно выражаю свои мысли. Хорошо знаю традиции и историю своего родного края. Встречаются и «плохие» парни, которые пристают с разными вопросами. Когда я у них спрашиваю: «Бауырым, тыныштық па?» (Братишка, все нормально?), они сразу же успокоятся», – добавил Владимир.

Спикер также призывает казахстанцев к единству.