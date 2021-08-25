Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель республиканского Объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» Владимир Божко прокомментировал заявление общественного объединения «Союза Офицеров России» о «вопиющих случаях нападения и избиения русскоязычных граждан по национальному и религиозному признакам», передает МИА «Казинформ».

«На днях в органы власти нашей страны от имени общественного объединения «Союза Офицеров России» обратился ее председатель Липовой С.А., который заявил, что в Казахстане по сведениям каких-то неизвестных свидетелей и источников имеют место «вопиющие случаи нападения и избиения русскоязычных граждан по национальному и религиозному признакам» (цитата). Как руководитель ОЮЛ АРСК заявляю, что каких-либо фактов нападений или избиений русскоязычных граждан на религиозной и национальной основах в нашей стране нет! Столь голословные заявления не только не правдивы, но и порочат «Союз Офицеров России» как общественное объединение и наносят ущерб Казахстано-Российской дружбе и стратегическому партнерству между нашими странами», - заявил председатель республиканского объединения ОЮЛ «АРСК» Владимир Божко.

«Хочу со всей ответственностью заявить, в нашей стране нет дискриминации по языковому принципу. Распространяемые отдельными лицами провокационные ролики на языковую тему никак не отражают мнение большинства народа Казахстана. Незаконное присвоение этими лицами государственных функций контроля за реализации закона о языках и требований в ультимативной форме обязательного владения казахским языком также неправомерны и получают строгую правовую оценку со стороны компетентных органов и руководства страны.

Русский язык в Казахстане имеет конституционный статус как язык межнационального общения, широко применяется в государственных структурах, органах местного самоуправления, на телевидении, повседневной жизни граждан.

На русском языке в нашей стране издаются республиканские и местные газеты и журналы, на телевидении в открытом доступе транслируют свои программы подавляющее большинство государственных российских каналов.

В Республике Казахстан во всех школах независимо от языка обучения учениками обязательно изучаются казахский, русский и английский языки, действуют многочисленные школы с русским языком преподавания. Общество движется к полиязычию. Среди славянской молодежи и других категорий русскоязычных граждан растет число лиц свободно владеющих казахским языком, что является объективной реальностью нашей жизни. Все этносы в Казахстане защищены законом, чувствуют себя в безопасности, спокойно живут и развиваются.

Любые посягательства, где нарушаются права граждан по использованию русского языка, сохранению своей религии, культуры, обычаев, национальных традиций являются не конституционными и не законными, и по ним принимаются предусмотренные законом меры.

Я надеюсь, что Вы, как человек, посвятивший жизнь служению своему народу и государству, должны понимать всю ответственность за необъективные публичные заявления в адрес Казахстана, особенно касающиеся такой деликатной сферы как межэтнические отношения.

Учитывая вышесказанное, нет никакой необходимости в Вашем «содействии» и вмешательстве в межэтнические отношения в Казахстане.

Такой шаг однозначно может быть использован нашими общими недоброжелателями в дискредитации Казахстано-Российской дружбы», - резюмировал В. Божко.