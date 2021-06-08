Владимир Божко получил новую должность
С 1 июня 2021 года Владимир Божко назначен заместителем председателя Наблюдательного совета Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).
В 1971 году Владимир Божко окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, в 1976 году Высшие курсы КГБ СССР. Специальность по образованию «Электрификация и автоматизация горных работ»; «Оперативный состав».
Ранее в разные годы занимал руководящие должности в системе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Имеет звание генерал-лейтенанта.
С 2007 по 2014 годы Владимир Божко возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, а в 2016 году был избран на пост заместителя председателя Мажилиса.
За особые заслуги перед Отечеством награжден орденами «Барыс» І степени, «Айбын» ІІ степени, 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.