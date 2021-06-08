Владимир Божко получил новую должность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко занял новую должность в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 июня 2021 года Владимир Божко назначен заместителем председателя Наблюдательного совета Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

В 1971 году Владимир Божко окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, в 1976 году Высшие курсы КГБ СССР. Специальность по образованию «Электрификация и автоматизация горных работ»; «Оперативный состав».

Ранее в разные годы занимал руководящие должности в системе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Имеет звание генерал-лейтенанта.

С 2007 по 2014 годы Владимир Божко возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, а в 2016 году был избран на пост заместителя председателя Мажилиса.

За особые заслуги перед Отечеством награжден орденами «Барыс» І степени, «Айбын» ІІ степени, 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.



