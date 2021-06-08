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    12:12, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Владимир Божко получил новую должность

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко занял новую должность в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 июня 2021 года Владимир Божко назначен заместителем председателя Наблюдательного совета Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

    В 1971 году Владимир Божко окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, в 1976 году Высшие курсы КГБ СССР. Специальность по образованию «Электрификация и автоматизация горных работ»; «Оперативный состав».

    Ранее в разные годы занимал руководящие должности в системе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Имеет звание генерал-лейтенанта.

    С 2007 по 2014 годы Владимир Божко возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, а в 2016 году был избран на пост заместителя председателя Мажилиса.

    За особые заслуги перед Отечеством награжден орденами «Барыс» І степени, «Айбын» ІІ степени, 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.



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