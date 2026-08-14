Владельцы не смогут просто отказаться от животных — новые правила в Казахстане

Приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов внесены поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, в случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного его владелец или ответственное лицо должны принять меры по его дальнейшему устройству. В частности, животное можно передать в приют, пункт временного содержания либо физическим или юридическим лицам, способным обеспечить необходимые условия для его содержания.

При передаче животного в пункт временного содержания владелец или ответственное лицо обязаны обеспечивать его содержание до определения юридической судьбы животного.

При этом отказ от животного не прекращает обязанностей владельца или ответственного лица в отношении него. Они сохраняются до приобретения права собственности на животное другим лицом, его передачи в приют либо определения юридической судьбы при передаче в пункт временного содержания.

Приказ вступает в силу с 24 августа.

Ранее маслихат Алматы утвердил новые правила содержания и выгула собак и кошек на территории мегаполиса.

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