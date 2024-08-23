Владельцы хостелов в Алматы не хотят принимать студентов

До начала нового учебного года остались считанные дни. Один из насущных вопросов, касающийся прибывающих в другие города студентов — места в общежитиях. О том, хватит ли их на всех желающих в Алматы, а также кем и как обеспечивается безопасность в них, агентству Kazinform рассказала заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан.

Проблема нехватки жилья для студентов долгоиграющая, и в Миннауки признают это.

- Вопрос об обеспечении студентов общежитиями сложный. Скрывать здесь нечего, есть старые общежития, построенные в 1960 годы. Наше министерство, учитывая сложность этого вопроса, внесло изменения в нормативно-правовые документы. Для всех учебных заведений введено требование обеспечивать принятых студентов общежитиями. Независимо от того, учится ли студент по гранту или платно. В случае невыполнения требования вопрос ставится перед университетами, и они об этом знают. Требования об обеспечении студентов общежитием утверждено приказом министра, — сказала Абылайхан.

Однако точную статистику по нехватке общежитий в стране в министерстве предоставить не могут. Потому что прием студентов в учебные заведения еще идет, и все станет известно после 25 августа.

- Выделение мест в общежитии утверждено приказом министра от 2022 года. Общежития, в первую очередь, предоставляются сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей. После них обеспечиваются студенты, имеющие инвалидность І, ІІ и ІІІ группы. Кроме того, есть студенты из малообеспеченных семей, поступившие по сельским квотам, кандасы и молодежь, обучающаяся по программе "Серпін".

Для решения вопроса запущена единая сеть. С учетом прибытия множества студентов в начале учебного года, министерством организован колл-центр и ситуационный центр. Также работают соответствующие центры в каждом высшем учебном заведении.

- Прием студентов еще идет, поэтому сейчас не можем сообщить, сколько нужно мест, это будет известно после 25 августа. Если говорить о хостелах, то здесь заключается трехсторонний договор — университет, владелец хостела и студент. Отметим, что в Алматы владельцы хостелов не заинтересованы в работе с высшими учебными заведениями по причине усиления требований. В столице студенты Евразийского национального университета имени Л.Гумилева планируют разместиться в 6 хостелах. За пожарную безопасность в хостелах отвечает местные департаменты по чрезвычайным ситуациям. Еще одно обстоятельство — теперь в хостелах будут жить только студенты, то есть чужих людей не будет. Кроме того, по договору на владельца хостела накладываются обязанности. К ним относятся безопасность и чистота“, — сказала Абылайхан.

Фото: Алматы әкімдігі

В настоящее время есть несколько видов обеспечения студентов общежитиями. В первую очередь, это общежития при университетах, затем общежития, построенные в порядке государственно-частного партнерства, которым предоставляются государственные субсидии с условием не повышать цену проживания выше 40 тысяч тенге в месяц. Кроме того, студенты могут жить в хостелах, которые выбирают по своим средствам.

Напомним, в 2020 году Глава государства поручил построить общежития для 90 тысяч студентов.

- На сегодняшний день сданы в эксплуатацию общежития на 50 966 мест. До конца года будут сданы 27 общежитий на 10 576 мест, кроме того, готовы 17 общежитий на 4 650 мест, — сказала Абылайхан.

Актуальным является и вопрос безопасности в общежитиях и хостелах. По этому поводу дало разъяснение министерство по чрезвычайным ситуациям.

- В 2023 году в хостелах и общежитиях зарегистрировано 3 пожара. Причины возникновения пожаров — нарушение правил при установке электролиний и электрооборудования и при их эксплуатации. В этом году пожаров не зарегистрировано. В соответствии с объективными критериями оценки рисков в сфере пожарной безопасности общежития относятся к трем степеням рииска: высокой, средней и низкой. К высокой степени риска относятся хостелы с площадью 2 000 и более квадратных метров, к средней — с площадью от 1 999 до 1 000 квадратных метров, к низкой — хостелы с площадью менее 999 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Как сообщило министерство, не считая внеплановых проверок, в общежитиях и хостелах один раз в год проводится профилактический контроль. Поручения органов прокуратуры, обращения физических и юридических лиц, а также государственных органов относятся к внеплановым проверкам. В прошлом году с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности были проведены внеплановые проверки в 352 общежитиях.

- По их результатам выявлены более 1 600 правонарушений. За нарушения требований пожарной безопасности привлечены к административной ответственности 336 владельцев хостелов, на них наложены штрафы на сумму более 3 миллионов тенге, — говорится в сообщении.

С начала года МЧС вместе с общежитиями провело 488 проверок на предмет соблюдения правил пожарной безопасности на объектах образования. По результатам проверок даны предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, в прошлом году в Алматы случился пожар в хостеле, при котором погибли 13 человек. Владелец здания хостела — ТОО «КУСА Халык», арендатор - ТОО «ALA Hostel». Объект был построен с нарушением требований и правил пожарной безопасности. В этом хостеле жили студенты и наемные работники. Глава государства выразил соболезнования близким и родственникам погибших граждан Казахстана и иностранных граждан. Он сообщил, что виновные в трагическом событии будут привлечены к ответственности и поручил Правительству и акиматам оказать помощь семьям пострадавших. Совсем скоро дело поступит в суд.

Отметим, по данным Департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Астане, предоставленным в начале года, в столице есть 87 хостелов, 8 хостелов закрылись по собственному желанию.