Владельцы личных подсобных хозяйств вынуждены реализовывать продукцию по заниженным ценам – Павел Казанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, вынуждены реализовывать свою продукцию по заниженным ценам посредникам. Об этом заявил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что на рассмотрение Парламента Республики Казахстан поступили проекты Законов Республики Казахстан «О личном подсобном хозяйстве» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств». Законопроекты разработаны в целях реализации Общенационального плана мероприятий Послания Главы государства народу Казахстан от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Главой государства перед Правительством была поставлена задача по определению правового статуса ЛПХ, установлению конкретных инструментов их господдержки, развитию потенциала с вовлечением в создание региональных продуктовых хабов, обеспечению доступа ЛПХ к рынкам сбыта сельхозпродукции и пастбищным ресурсам.

«Действительно, и это не секрет, что в настоящее время основная часть сельхозпродукции по-прежнему производится небольшими сельхозформированиями и личными подсобными хозяйствами, вклад которых в ВВП сельского хозяйства составляет порядка 75%. При этом, львиная доля государственной поддержки и льготного кредитования предоставляется в основном крупным сельхозтоваропроизводителям. Как таковые меры господдержки для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отсутствуют», - сказал Павел Казанцев в ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе.

Спикер добавил, что долгие годы не решаются вопросы, связанные с доступом сельхозживотных личного подворья к общественным пастбищам. В адрес депутатов периодически поступают обращения с просьбой помочь решить этот вопрос.

«Также зачастую граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, вынуждены реализовывать свою продукцию по заниженным ценам посредникам, поскольку не имеют возможности сдавать свою продукцию организованным хозяйствам и предприятиям переработки. Все это вкупе отрицательно сказывается на финансовом состоянии сельчан, не позволяет им преобразовываться в фермерские хозяйства и в целом раскрывать свой потенциал», - подчеркнул Павел Казанцев.

Министерство сельского хозяйства разработало соответствующие законопроекты с целью решить эти проблемные вопросы.

«В настоящее время рабочая группа по законопроектам сформирована, кто изъявил желание в нее войти, мы всех включили, но в любом случае площадка для обсуждения открытая, поэтому все желающие могут принять участие», - отметил Павел Казанцев.

Помимо депутатов Мажилиса Парламента на презентацию приглашены представители всех заинтересованных государственных органов и организаций, политических партий, непредставленных в Мажилисе Парламента, общественных организаций, сельскохозяйственные товаропроизводители.