Владельцы двух кафе оштрафованы за нарушение правил режима ЧП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оба увеселительных заведения были выявлены 20 марта в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«В вышеуказанных кафе про карантин будто и не слышали: жизнь там вовсю кипела. Незамедлительно были приняты меры административного характера, составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 476 КРКобАП – нарушение режима чрезвычайного положения. Специализированным межрайонным административным судом Алматы гр.Хасанов Х., владелец кафе «Эмиль» и гр.Аллахвердиев М., владелец «Центра шашлыка», подвергнуты штрафу в размере 10 МРП», - сообщил начальник управления полиции Алатауского района подполковник полиции Улан Абулхаир.

В полиции напомнили гражданам о требовании соблюдения режима ЧП и сообщили, какую ответственность влечет игнорирование.

Статья 476. Нарушение режима чрезвычайного положения

Нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в части:

1) особого режима въезда и выезда;

2) запрещения для определенных физических лиц покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом);

3) запрещения на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

4) запрещения на проведение забастовок;

5) ограничения или запрещения на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и спиртосодержащими веществами;

6) карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

7) ограничения или запрещения использования множительной техники, а также радио– и телепередающей аппаратуры, аудио– и видеозаписывающей техники; предписаний об изъятии звукоусиливающих технических средств; мер по обеспечению контроля за средствами массовой информации;

8) особых правил пользования связью;

9) ограничения движения транспортных средств и проведения их досмотра;

10) запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность, – влекут предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Акимат Алматы ранее призвал горожан сообщать о нарушениях предпринимателями режима карантина.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.