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    08:52, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Владельцев тойханы наказали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские остановили проведение очередных тоев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Несмотря на введение карантинного режима на территории Туркестанской области, стражами порядка за месяц выявляются 15-20 увеселительных заведений, проводящих различные тои и семейные торжества. В погоне за прибылью их владельцы организовывают торжества, нарушая требования карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

    К примеру, в городе Жетысае сотрудники местной полицейской службы Жетысайского РОП за один день выявили на одной улице две тойханы, проводящих свадебные мероприятия. В одном из них проводился Бесик той, в другом - Кудалык той. В обоих мероприятиях участвовали около 100 гостей.

    Как выяснилось, у двух тойхан, расположенных рядом, оказался один владелец. За совершение административного правонарушения и не соблюдение требований карантинного режима в отношении владельца двух заведений и устроителей тоев собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения. Кроме того, полицейские провели с нарушителями карантина разъяснительную работу о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм и обязательном соблюдении требований карантинного режима.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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