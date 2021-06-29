Владельцев тойханы наказали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские остановили проведение очередных тоев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Несмотря на введение карантинного режима на территории Туркестанской области, стражами порядка за месяц выявляются 15-20 увеселительных заведений, проводящих различные тои и семейные торжества. В погоне за прибылью их владельцы организовывают торжества, нарушая требования карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

К примеру, в городе Жетысае сотрудники местной полицейской службы Жетысайского РОП за один день выявили на одной улице две тойханы, проводящих свадебные мероприятия. В одном из них проводился Бесик той, в другом - Кудалык той. В обоих мероприятиях участвовали около 100 гостей.

Как выяснилось, у двух тойхан, расположенных рядом, оказался один владелец. За совершение административного правонарушения и не соблюдение требований карантинного режима в отношении владельца двух заведений и устроителей тоев собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения. Кроме того, полицейские провели с нарушителями карантина разъяснительную работу о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм и обязательном соблюдении требований карантинного режима.