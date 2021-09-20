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    10:28, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Владельцев приграничных участков могут лишить собственности в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Владельцев приграничных участков могут лишить собственности в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Как сообщил заместитель руководителя управления земельных отношений ВКО Дидар Болатулы, в статью 23 Земельного кодекса РК внесли изменения.

    В законодательном акте появился новый пункт, согласно которому земельные участки, расположенные в пограничной полосе, теперь не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование. Их разрешается использовать лишь для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения без права возведения каких-либо строений.

    Земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях. Одним из исключительных случаев для принудительного отчуждения земельных участков является предоставление земель для нужд обороны и национальной безопасности. При этом возмещение убытков собственников и землепользователей в таком случае будет производиться после оценки ущерба местными исполнительными органами.

    «Стоимость земельного участка, а также недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, отчуждаемого для государственных нужд, определяется в размере их рыночной стоимости и всех убытков владельца, в том числе упущенной выгоды. Рыночная стоимость имущества определяется независимой оценкой в соответствии с положениями закона», – отметил Дидар Болатулы.

    Он также подчеркнул, что принудительное отчуждение – процедура не одномоментная, поэтому владельцы имущества будут получать заблаговременное письменное уведомление об изъятии, времени на проведение согласительных процедур для определения сроков и цены изъятия или обмена земельными участками.

    «Местный исполнительный орган перед проведением согласительных процедур обязан принять постановление акимата о начале принудительного отчуждения земель и опубликовать постановление в СМИ и на официальном интернет-ресурсе», – сказал заместитель руководителя управления земельных отношений.

    Таким образом, можно сказать, что процедура изъятия открытая, прозрачная, условия определяются соглашением сторон, а при не достижении соглашения – судом.


    Теги:
    Сельское хозяйство Восточно-Казахстанская область Бизнес
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