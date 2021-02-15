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    20:54, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Владельцев грязных автомобилей начнут штрафовать в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане строго контролируют движение загрязненных автомобилей. В случае невозможности чтения государственных регистрационных номерных знаков из-за загрязнения автомобиля автовладельцев начнут штрафовать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Особую бдительность полицейские будут проявлять в отношении грузового транспорта (выезжающие с строительных площадок грузовики, автобетоносмесители и т.д). Колеса и кузов автомобилей должны быть очищены от грязи. Кроме того, строительные объекты должны быть оборудованы моечным оборудованием, а большегрузные машины очищены на выезде из объекта.

    В настоящее время, сотрудниками департамента полиции города Туркестана проводится работа по предупреждению подрядчиков и водителей грузовиков на строительных площадках. Проигнорировавшие правила в первый раз обойдутся замечанием. В случае повторного нарушения будет наложен штраф.

    Отметим, с начала года на водителей, не соблюдающих требования закона, составлено 511 административных протоколов по статье 630 КоАП РК. Штраф для физических лиц за загрязнение автомобильных дорог в городе составляет порядка 3 тыс. тенге. При повторном нарушении уже придется заплатить до 15 тыс. тенге.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Транспорт Другие государственные органы Общество Правоохранительные органы
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